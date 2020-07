Juzgan a un hombre por asaltar a seis mujeres y agredir sexualmente a una en Terrassa (Barcelona)

No logró robar más de 20 euros pero atemorizaba a sus víctimas

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección 22 de la Audiencia de Barcelona juzga desde este miércoles a un hombre que presuntamente asaltó entre 2016 y 2017 a hasta seis mujeres en parkings de Terrassa (Barcelona), y también agredió sexualmente a una de ellas, que en su declaración ha asegurado: "No he sido capaz de tirar hacia adelante en ninguno de los aspectos".

La primera sesión del juicio ha comenzado con la declaración de todas las mujeres a las que robó así como de algunos de sus allegados, y las víctimas han descrito un mismo 'modus operandi' --de noche, en un parking oscuro y con la cara tapada-- y que hasta sabía datos de las víctimas por lo que se sospecha que las había seguido previamente.

Los relatos de las mujeres coinciden en que fueron asaltadas en parkings que habitualmente tenían alumbrado automático pero que el día del robo había sido apagado, y que las abordaba siempre cuando estaban solas, primero les pedía dinero y luego les exigía que entraran en sus coches.

DE NEGRO Y CON GUANTES DE LÁTEX

Les hacía preguntas personales o incluso les pedía que le mostraran en el móvil cuánto dinero tenían en la cuenta bancaria, en todo momento las alertaba de que si hacían lo que él mandaba no pasaría nada y después se iba con el dinero.

Siempre actuaba vestido de negro, con un pasamontañas o 'buff' y con unos guantes azules de látex que las víctimas han reconocido en el interrogatorio cuando se les ha exhibido, y en algunas ocasiones las amenazaba con una pistola que parecía real pero que era de aire comprimido.

En casi todas las ocasiones la cantidad que robaba era poca: lo que llevaban las víctimas en efectivo, a veces cuatro euros y otras 20 --como máximo--, pero las afectadas han pedido ser indemnizadas por el miedo que sufrieron y que aseguran que todavía padecen.

AGRESIÓN SEXUAL

La única de las declarantes que ha afirmado haber sufrido una agresión sexual por parte del acusado y que tenía que declarar en primer turno, ha tenido que parar por estar muy nerviosa y finalmente ha declarado al final y el tribunal ha decidido que fuera sin confrontación visual con su agresor.

Ha explicado que sucedió el jueves 30 de junio de 2017 a la una de madrugada, cuando ella se dirigía a su casa después de haber estado en casa de su pareja, que llegó al parking y se encontró al hombre que le apuntó con una pistola, ella le dio seis euros y luego él le obligó a abrir el vehículo, que se reclinara en el interior y se tranquilizara.

Tras ello le pidió que se desnudara a pesar de las súplicas de ella por no hacerlo, y le hizo tocamientos durante 15 minutos, según ha explicado: "Me pensaba que me iba a morir. Me despedí de mi familia, de mi pareja".

Ha dicho que desde lo sucedido hace ya tres años no ha podido retomar su vida: "Ya no salgo a ciertas horas. No salgo con mis amigas. De vida sexual nada, y estoy recibiendo tratamiento psicológico", aspecto que ha también ha afirmado su pareja, que ha dicho en su turno de declaración que ya no ha vuelto a ser la de antes.

41 AÑOS DE PRISIÓN

La Fiscalía pide una condena por un delito de agresión sexual, cinco delitos de robo con intimidación y un delito de robo con intimidación en grado de tentativa un total de 41 años, 11 meses y 29 días de prisión, y un total de 402.543 euros en concepto de indemnizaciones.

Está previsto que se celebre la segunda y última sesión el miércoles 8 de julio y en ella declarará el acusado, agentes de los Mossos d'Esquadra y los peritos.