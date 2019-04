JxCat califica de “fracaso” el recurso del PP a la LEC tras la sentencia del TC

Publicado 25/04/2019 13:24:48 CET

El exconseller Lluís Puig ve "persecución ideológica" del Estado

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la lista de JxCat al Congreso por Barcelona, Laura Borràs, y el exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig --por videoconferencia--, han defendido este jueves el modelo de inmersión lingüística, y han calificado de "fracaso" del PP el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra aspectos de la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

Lo han dicho en rueda de prensa, en la que también estaba la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, después de que el TC haya avalado el régimen lingüístico del sistema educativo catalán recogido en la LEC y ha tumbado cuestiones relativas al currículum, que comprende las enseñanzas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

En videoconferencia, el exconseller Puig ha remarcado que el recurso del PP lo presentó contra 53 artículos, de los que ha dicho que el TC señala en su sentencia que no se ha hecho bien en siete puntos: "El recurso del PP estaba hecho muy mal. O no saben más o no tenían más argumentos. Es un fracaso para el PP la presentación del recurso".

Puig ha recordado que la LEC estaba pactada y consensuada en el Parlament, también "incluso con algún partido del 155", en referencia al PSC.

Ha dicho que la sentencia constata que "la persecución ideológica del Estado no tiene límites", y que no les importa poner en peligro la cohesión social, la protección de los escolares y el éxito educativo de los jóvenes, lo que ha considerado preocupante.

Puig ha remarcado: se comienza diciendo a los periodistas que no pueden utilizar términos como 'exilio' "y a continuación se comienza a hacer una persecución ideológica, te falta medio metro para ser una dictadura al 100%".

El exconseller también ha cargado contra el Gobierno central por no trabajar por que el catalán sea oficial ante la Unión Europea, como señala el Estatut, ha subrayado que la lengua es un pilar básico de la cultura, y ha lamentado que el catalán haya recibido "115 sentencias judiciales en contra", lo que, según él, muestra que hay políticas obsesionados con el catalán y Catalunya.

LAURA BORRÀS

La número de la candidatura de JxCat al Congreso, Laura Borràs, ha defendido el modelo de inmersión lingüística, y ha lamentado que el Estado tiene una "forma muy extraña" de defender el plurilingüismo.

Ha criticado que el recurso, presentado hace una década, quería "poner en crisis el modelo", y ha subrayado que entre las 'líneas rojas' de la formación figuran la defensa de la lengua, la escuela y los medios públicos catalanes, recordando su intervención en el debate de TV3 ante las críticas de PP y Cs a la cadena.

Borràs ha remarcado que no necesitaban una sentencia judicial para estar seguros de que el modelo de escuela catalana aporta cohesión social, y ha remarcado el "fracaso" del recurso de los diputados del PP.

INFORME DE CULTURA

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha subrayado que el departamento está estudiando la sentencia para preparar un informe, que se hará público a primera hora de la tarde de este jueves.

Borràs ha recordado que entregó un memorial de agravios al ministro de Cultura, José Guirao, y que le dijo que el Estado había otorgado a Catalunya la "independencia cultural por inanición", y ha criticado que el catalán sea una lengua minorizada por la gestión del Estado.