Katixa Agirre publica 'Servicio interior': "En el mundo del espionaje siempre ha habido mujeres"

La escritora Katixa Agirre - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora vasca Katixa Agirre ha publicado en castellano y catalán 'Servicio interior', una novela que recupera la historia de la Red Álava y de cuatro mujeres que construyeron una red de información clandestina que operó durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial: "En el mundo del espionaje siempre ha habido mujeres".

En una entrevista con Europa Press, la autora ha dicho que en las guerras siempre se tiende a pensar en los hombres, pero si se escarba "en todas las guerras las mujeres participan de una manera o de otra. En la Guerra Civil hubo mujeres participando en todo".

"Se nos ha quedado un poco el mito de Mata Hari, que es un poco análogo a la 'femme fatale', que también se daría, pero hubo muchísimas mujeres haciendo trabajo discreto, mucho más gris de lo que las películas nos dan a entender", ha subrayado Agirre.

Agirre ha explicado que a partir de una exposición hace unos años empezó a investigar sobre este episodio y vio que había material para una historia con personajes femeninos "no reconocidos" y un contexto como el de la Segunda Guerra Mundial en Euskadi.

La Red Álava operó entre 1937 y 1940 y se dedicaba a trasladar información confidencial entre las cárceles y el Gobierno vasco en el exilio y Katixa Agirre sitúa el foco en Bittori Etxebarria, Itziar Mugika, Delia Lauroba y Tere Verdes que edificaron la infraestructura, todas ellas con compromiso político y un catolicismo, aunque de caracteres muy diferentes.

Ha dicho que es un episodio que se ha tratado desde la historia, pero que no está en el "imaginario" visual, ha subrayado que ha podido consultar mucho material y que incluso existe grabaciones de los años 70 con algunas de ellas donde explican su perspectiva.

En la novela, que se publicó hace unos meses en euskera y ahora publican Tusquets en castellano y Segona Perifèria en catalán, aparecen también los personajes del lehendakari José Antonio Aguirre, el policía Pedro Urraca o el dirigente encargado de la red Luis Álava, una red que cayó en 1940 cuando los nazis irrumpieron en París en la sede del Gobierno vasco.

MEMORIA HISTÓRICA

Preguntada por la memoria histórica, ha dicho que es una "cuenta pendiente, una herida abierta", y ha considerado que la literatura y la sociedad tienen un campo vasto para abordarla desde una perspectiva democrática sin ahorrar críticas a ningún bando.

"No se hicieron bien las cosas. Hubo 40 años de dictadura donde solo se habló de un bando y los otros eran denostados, entonces hay que volver a hacer todo esto desde una perspectiva democrática que creo que no se ha llegado a hacer", ha subrayado Agirre.

La novela se aborda cómo si se tuviera que rodar una película sobre ello con un estilo que interpela al lector, y, tras su experiencia con la adaptación de su novela 'Las madres no' que se convirtió en 'Salve Maria' de Mar Coll, ha dicho que "ojalá" haya un producto audiovisual sobre esta novela.

Tras sumergirse en este periodo, ha admitido que está anclada en personajes e historias de esa época, y ha dicho que existe un hombre que le interesa mucho como es el guipuzcoano Juan Tellería, compositor del 'Cara al sol'.