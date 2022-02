El KBr de Barcelona dedica exposiciones a los fotógrafos Lee Friedlander y Adolf Mas

Reúne 300 fotografías de Friedlander y unas 200 de Mas, así como material documental

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El KBr Fundación Mapfre Barcelona Photo Center hace un recorrido cronológico por la obra del fotógrafo y artista visual Lee Friedlander (Nueva York, 1934) y del fotógrafo 'noucentista' Adolf Mas (1860-1936) en dos exposiciones que se podrán visitar del 18 de febrero al 8 de mayo.

'Lee Friedlander' aborda la obra de uno de los artistas norteamericanos más destacados del siglo XX, que tras más de sesenta años fotografiando a diario, continúa "renovando su lenguaje y en búsqueda de metáforas visuales de difícil comprensión, pese a su aparente cotidianidad y su mirada crítica", ha informado el centro en un comunicado este miércoles.

En su obra, contrarresta los ideales de la práctica moderna mirando hacia la cultura popular de la sociedad americana en busca de inspiración, "de forma parecida a como lo hacía el arte pop, rompiendo así los medios de representación tradicionales".

La exposición acoge un cuerpo de trabajo principalmente agrupado en series y conjuntos de fotografías que desarrolla a lo largo

de varios años, y que con frecuencia se concretan en libros como 'The Little Screens', 'The American Monument' y 'America by Car'.

Así, en la muestra se podrán ver cerca de 300 fotografías entre

retratos, autorretratos y desnudos, fotografías familiares, naturaleza y paisaje urbano, además de vinilos de jazz y alrededor de 50 publicaciones.

El comisario de la muestra, Carlos Gollonet, ha destacado que las metáforas visuales del artista requieren una mirada atenta porque "sacuden al espectador con un sentido de la ironía derivado de la yuxtaposición de objetos o ideas aparentemente inconexos", y sus ingeniosas asociaciones provocan desconcierto, dice, al conectar el disparate con la identificación.

"CLAVE" DE LA FOTOGRAFÍA NOUCENTISTA

Por otro lado, 'Adolf Mas. Los ojos de Barcelona' está organizada en colaboración con la Fundació Institut Amatller d'Art Hispànic, depositaria del Archivo Mas, y presenta 200 fotografías y diverso material documental organizados en cuatro secciones temáticas que recorren los aspectos esenciales de su trayectoria.

La muestra recuerda a Mas como una "figura clave de la fotografía noucentista catalana" y pionero del reporterismo gráfico en Catalunya, que centró su obra en el campo de la fotografía patrimonial.

Mas inmortalizó a figuras y espacios de referencia del modernismo catalán, como Els Quatre Gats, donde también estrechó importantes vínculos con los artistas ligados al establecimiento, en particular con el pintor Ramon Casas, cuya amistad se prolongó a lo largo de los años.

Así, la obra de Mas se ha convertido en una "referencia imprescindible para entender, en todas sus dimensiones, las profundas transformaciones que experimentó la capital catalana en las primeras décadas del siglo XX".

Para la comisaria de la exposición, Carmen Perrotta, las fotografías de Mas retratan una Barcelona en plena transformación desde una perspectiva sociocultural, artística, política y urbanística, creando así un legado fotográfico que permite abordar "una realidad que estaba mutando su piel de manera contundente".