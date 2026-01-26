Kiloutou compra Clavería Servicios, su quinta adquisición en 15 meses en España - KILOUTOU

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de alquiler de maquinaria y herramientas Kiloutou ha anunciado la compra de Clavería Servicios, con más de 40 años de trayectoria y sede en Binéfar (Huesca), cerrando así su quinta adquisición en España en los últimos 15 meses, informa en un comunicado este lunes.

Clavería Servicios está especializada en el alquiler de plataformas elevadoras, maquinaria de movimiento de tierras y camiones grúa, y dispone de un parque a 3.000 equipos, una plantilla de más de 110 profesionales y una red estratégica de siete agencias, una de ellas en Torrefarrera (Lleida).

El presidente ejecutivo del Grupo Kiloutou, Olivier Colleau, ha subrayado que la adquisición de Clavería "demuestra la fuerte ambición de Kiloutou en el mercado español", y el director general de Kiloutou España, Cyril Brillouet, ha dicho que es "un placer" dar la bienvenida a los 95 profesionales de Clavería.

Por su parte, el fundador de Clavería Servicios, Luis Clavería, ha confirmado que su hijo, Carlos Clavería, continuará al frente de la empresa, "garantizando la continuidad del proyecto y del servicio a los clientes, ahora con el respaldo del Grupo Kiloutou".

El Grupo Kiloutou, presente en Francia, España, Italia, Alemania, Polonia, Dinamarca y Portugal, alcanzó una cifra de negocio de 1.250 millones de euros en 2024 y cuenta con 7.000 profesionales, distribuidos en una red de 600 agencias.