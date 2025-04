'Köln 75' rememora cómo se gestó el concierto de Keith Jarrett en Colonia en un momento "intenso"

"Si Jarret no hubiera tocado, no estaría aquí sentada", dice Brandes

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La película 'Köln 75' rememora cómo se gestó la producción del mítico concierto del pianista de jazz Keith Jarrett en la Ópera de Colonia (Alemania) en enero de 1975 gracias al esfuerzo y resiliencia de su promotora Vera Brandes: "Era un momento cultural y político muy intenso" en Alemania, ha recordado la propia Brandes a su paso por el Festival Internacional de Cine Barcelona Sant Jordi - BCN Film Fest.

En una entrevista con Europa Press, Brandes ha afirmado que era un momento en el que estaba iniciando su carrera --tenía 19 años-- como promotora en aquella efervescente Colonia de los 70: "Si Jarret no hubiera tocado, no estaría aquí sentada. Y a lo mejor me hubiera convertido en una dentista" como su padre, ha dicho.

La película 'Köln 75', dirigida por Ido Fluk, narra como la joven promotora de la escena musical (protagonizada por Mala Emde) organiza el concierto en Colonia, los problemas que afrontó para su celebración y cómo convenció al pianista para que tocara pese a la baja calidad del piano, un concierto que acabó editándose y convirtiéndose en un clásico.

Brandes ha explicado que la propuesta de llevar su vida a la pantalla le llegó por parte de Fluk, aunque anteriormente una charla Ted Talks usó su experiencia en este concierto como ejemplo de resiliencia ante "todo lo que había ido mal" que se hizo viral en redes sociales.

La promotora ha asegurado que el director permitió que todos los actores tuvieran "mucho margen de maniobra para improvisar", lo que dota a la película de autenticidad, y ha dicho que es una película que versa sobre el jazz, improvisar, la resolución de problemas y el espíritu de la interacción.

Brandes ha explicado que pensaba que conocía todos los detalles del conierto, pero había cosas que no recordaba, como que había empezado tan tarde o la elevada temperatura que hacía en la sala, porque estaba centrada en conseguir otro piano para Jarrett.

Ha afirmado que tiene buenos recuerdos de los momentos significativos del concierto que se le han quedado grabados, y ha admitido que fue un día "importante" para ella aunque no ha estado siempre presente durante todos estos 50 años.

CONCIERTO EN LA ACTUALIDAD

Ha explicado que era un momento cultural y político muy intenso en Alemania, con los jóvenes muy involucrados y pensando que tenían "el poder de cambiar cosas", y en ella Colonia era un centro artístico, sobre todo de arte, que se sumaba a otros polos muy distintos que había en ciudades como Berlín, Hamburgo o Munich.

Preguntada por si sería posible organizar ahora un concierto como ese, ha dicho: "Creo que yo podría. No conozco a nadie más que pudiera hacerlo", ha bromeado Brandes, quien ha dicho que hoy se tiene que usar instrumentos totalmente distintos de marketing, no con carteles en mano como en aquel momento.