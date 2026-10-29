La L2 del Metro de Barcelona estará cortada un mes entre La Pau y Gorg por una incidencia

Archivo - Metro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) cortará la L2 en el tramo entre las estaciones de La Pau y Gorg del 2 de noviembre al 3 de diciembre por una incidencia en la plataforma de vía del túnel entre la estación de Artigues y Sant Roc.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios este jueves el ceo de TMB, Xavier Flores, acompañado por el director de la red de Metro, David Prat, en las que ha explicado que en el tramo de la incidencia los trenes circulan a 15 kilómetros por hora en ambos sentidos para evitar que aumente la incidencia y que es "seguro" circular por ella mientras no se hace el corte.

Ha detallado que detectaron la fisura en una inspección rutinaria y que se trata de un tramo en el que la vía pasa por debajo del río Besòs: "La rotura viene vinculada a la fuerza del agua y el aumento del nivel freático, pero no aseguramos que sea a causa de las fuertes lluvias".

Ha sostenido que la reducción de velocidad ha provocado que haya menos trenes circulando y que, por tanto, se produzcan aglomeraciones en hora punta en las estaciones afectadas de Badalona y Sant Adrià de Besòs (Barcelona), por lo que han decidido cortar el servicio para arreglar el problema y ofrecerlo a máxima capacidad lo antes posible.

Las actuaciones, que aún no tienen un presupuesto cerrado, prevén la inyección de hormigón debajo de la estructura para que se solidifique y cierre las filtraciones de agua, para posteriormente construir encima la nueva losa.

TRANSPORTE ALTERNATIVO

Flores ha recomendado usar las alternativas ferroviarias porque son las de "máxima capacidad" para sustituir el servicio de la L2, a la vez que ha apuntado que ofrecerán un bus complementario que hará el recorrido de las estaciones cortadas.

En este sentido, ha destacado que la R1 de Rodalies sirve para llegar el centro, mientras que Gorg también cuenta con la L10 del Metro que conecta con la Sagrera, y con el tranvía para llegar a Sant Adrià de Besòs.

"Lamentamos y pedimos disculpas por las molestias que provocaremos, pero son necesarias para circular con seguridad", ha concluido.