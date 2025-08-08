La L2 del Metro de Barcelona no parará en Clot en dirección Paral·lel del 11 al 17 de agosto

Archivo - La L2 del Metro de Barcelona normaliza el servicio el 26 de agosto tras dos meses de obras - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

La L2 del Metro de Barcelona no parará en la estación de Clot en dirección Paral·lel desde el lunes 11 hasta el 17 de agosto para instalar un ascensor que enlace el andén con la L1.

En un comunicado este viernes, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomienda a los usuarios que quieran llegar hasta Clot que se bajen en la estación de Encants y retrocedan una parada, o si quieren enlazar con la L1 lo hagan desde Universitat.

Las siguientes obras, fruto de una inversión de 7,1 millones de euros, se iniciaron en enero de 2024 para adaptar el intercambiador del Clot a personas con movilidad reducida con un acceso desde la calle, el vestíbulo y los andenes.

Hasta ahora, la L2 ya era accesible y ahora queda la parte de la L1, tanto desde la superficie como desde el otro andén, que en total supondrá al instalación de 5 ascensores y pavimento para personas con discapacidad visual.

El pasado 14 de julio reabrió el acceso de la calle Aragó de la estación del Clot de la L1, cerrada desde el 17 febrero, y una vez instalado el nuevo ascensor quedará pendientes la instalación de otros 4.