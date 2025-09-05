La L4 del Metro de Barcelona recupera la normalidad este lunes tras 2 meses en obras

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La L4 del Metro de Barcelona recuperará la normalidad el lunes después de más de 2 meses en obras, que han afectado al tramo entre Verdaguer y Trinitat Nova, para renovar 6 kilómetros de vía de manera integral con el objetivo de reducir vibraciones en la zona.

De este modo, la red de tren subterráneo de Barcelona recupera su servicio habitual, también en la L11 entre Trinitat Nova y Casa de l'Aigua, después de restablecerse el tramo Verdaguer-Maragall esta semana, explica el consistorio en un comunicado este viernes.

La teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha agradecido a los vecinos la paciencia con las obras que, ha recordado, eran "absolutamente necesarias" para prestar un mejor servicio.

La reforma ha supuesto una inversión de 20 millones de parte de TMB, y se han sumado a las realizada por la Generalitat con el objetivo de modernizar tecnológicamente el sistema de señalización, que ha supuesto 62 millones de euros.

Estos últimos trabajos empezaron en febrero del año pasado, durante los cuales el Departamento de Territorio de la Generalitat ha renovado la señalización del tramo de la L4 afectado este verano: en concreto, se han puesto en servicio nuevos enclaves en Trinitat Nova, Via Júlia, Girona y Maragall, con una tecnología que mejora la fiabilidad del servicio.