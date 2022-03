Laia Aguilar retrata las "maternidades no reconocidas" en la novela 'Les altres mares'

Tres historias que tratan el duelo perinatal, el reconocimiento y la gestación subrogada

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora y guionista barcelonesa Laia Aguilar retrata en su nueva novela, 'Les altres mares', las "maternidades no reconocidas" y socialmente invisibilizadas a través de tres historias que tratan sobre el duelo perinatal, el reconocimiento de la madre y la gestación subrogada.

En rueda de prensa, la escritora ha explicado que ha querido "dar voz" a maternidades en el margen de las que no se habla, y al mismo tiempo reflexionar de las desigualdades que provoca el poder y la pobreza.

La novela, que publica este lunes Columna en catalán y Destino en castellano, consta de tres historias que acaban confluyendo: la de una embarazada de ocho meses que pierde a su hijo, una joven boliviana criada por su abuela que viaja a España para reencontrarse con su madre y la de una ucraniana vientre de alquiler.

Sobre la historia de la embarazada que pierde la criatura, Aguilar ha explicado que es una historia que comenzó a escribir hace años, antes de su novela 'Pluja d'estels', y ha subrayado que quería retratar el "silencio de la sociedad" hacia este tema.

"Es un tema del que la gente no habla y a las que se dice 'ya olvidarás'. La gente no quiere olvidar", ha remarcado Aguilar, quien ha puesto énfasis en ese silencio posterior, los prejuicios que no permiten el duelo y la idealización de la maternidad.

La segunda historia, la de la joven boliviana, la escritora ha dicho que es en la que ha ficcionado más y no se ha inspirado tanto en casos reales, y ha subrayado que quería mostrar como "no se crearon vínculos" entre madre e hija, que no la reconoce como tal y que busca resituarse en el mundo.

Aguilar ha señalado que la historia restante está de "rabiosa actualidad" con la invasión de Ucrania, al escribir sobre una joven del país que es vientre de alquiler para una pareja irlandesa.

Ha remarcado que la historia se inspira en una noticia en los medios sobre parejas que habían decidido dar marcha atrás porque el bebé gestante tenía algún problema de salud --un tratamiento de los niños "puramente comercial", ha lamentado-- y se preguntó que sucedía con estos recién nacidos y qué vinculo se puede llegar a establecer con la madre gestante.

"INSTINTO MATERNAL"

Aguilar ha subrayado que en estas tres historias duras ha querido que hubiese "ternura e instinto de maternidad" en las protagonistas, ya que ellas se sienten madres y se reivindica en cada página de la novela.

La autora ha subrayado que, aunque son historias protagonizadas por mujeres, no ha escrito una historia para mujeres, sino que afectan a todo el mundo: "Son temas sociales y están encima de la mesa", ha añadido.