Laïlla (Junts) critica la "militarización" de la PPA por el despliegue de la UME

Archivo - Concejales de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona Titón Laïlla ha registrado una serie de preguntas al gobierno municipal en las que ha criticado la "militarización" de la crisis por la peste porcina africana (PPA), dado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la ciudad para controlar el acceso al parque natural de Collserola.

"No podemos normalizar la militarización de las crisis que debería ser gestionada con recursos civiles especializados", y ha expresado al alcalde, Jaume Collboni, su profunda preocupación por esta situación.

Asimismo, ha reclamando que tanto los ciudadanos como el sector ganadero "tienen derecho a saber por qué se ha tomado esta decisión, cuáles son los resultados reales de la intervención militar, qué coste económico ha tenido y si ha sido realmente necesaria".