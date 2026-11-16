Landete (PP) propone acelerar la construcción para garantizar la vivienda en Tarragona

La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, junto a la presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell - PP

TARRAGONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, ha defendido "que se construya más rápidamente" para garantizar vivienda en toda Tarragona ante la dificultad para acceder a ella.

En un comunicado este lunes, ha subrayado que la falta de vivienda es una de las mayores preocupaciones en Tarragona, ya que "poder asegurar un derecho recogido en la Constitución".

Landete ha dicho que "después de ocho años de políticas socialistas, los jóvenes tarraconenses no pueden emanciparse", y ha destacado la propuesta del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de construir un millón de viviendas, así como modificar la ley del suelo y agilizar las licencias.

La candidata ha afirmado que con el PP los menores de 40 años pagarán un IVA del 4% por la compra de la primera vivienda: "Esto es la reconstrucción nacional del PP: que los jóvenes puedan tener una casa para iniciar su proyecto de vida".

También ha propuesto derogar la Ley de vivienda y ha subrayado "la importancia de dar seguridad jurídica para que los propietarios no tengan miedo a poner su casa en el mercado y garantizando que los okupas estarán fuera en 48 horas".