La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, en el centro - PP

TARRAGONA, 19 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, ha propuesto este jueves un "plan decisivo" para ayudar y proteger el sector primario con medidas como el pago adelantado de hasta el 70% de la Política Agraria Común (PAC) a los jóvenes que se incorporen al sector para asegurar el relevo generacional, además de menos impuestos y menos burocracia para empresarios y trabajadores.

En declaraciones desde Amposta (Tarragona), ha destacado "el Pacto Nacional por el campo, el mar y el bosque, con financiación y objetivos que estén por encima de los ciclos electorales", informa el partido en un comunicado.

"Proponemos el pago adelantado de hasta el 70% de la PAC para los jóvenes que se incorporen al sector primario y una bajada de los impuestos para quien vive, quien invierte y quien produce en el mundo rural", ha dicho la candidata.

DELTA DE L'EBRE

Landete ha recordado la importancia del Delta de l'Ebre y ha señalado la falta de ejecución del Plan de Autoprotección para frenar la regresión de la costa, por lo que ha reclamado "un plan plurianual serio y acordado con los que saben para garantizar que el plan Delta funcione y que no veamos cómo la regresión cada día que pasa se hace más grande".

Asimismo, ha criticado al Gobierno al sostener que "las restricciones a la pesca y a la agricultura y el abandono del Delta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez están haciendo mucho daño" a Tarragona.