Laporta expresa el apoyo del Barça a la lengua catalana, "amenazada por la intolerancia"

El presidente del Barça, Joan Laporta, durante la ofrenda floral ante el monumento a Rafael Casanova - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha expresado este jueves el compromiso del Barça con la lengua catalana, que ve "amenazada por la intolerancia".

En declaraciones a los medios tras la tradicional ofrenda floral del club al monumento de Rafael Casanova, ha destacado que el Barça participa en este acto desde hace más de 100 años y que mantiene un "firme compromiso con la defensa de los derechos y libertades de Catalunya".

Además, ha añadido que su junta directiva defenderá siempre una catalanidad "auténtica, respetuosa, que se hace respetar, una catalanidad que es integradora y se hace querer", porque, ha asegurado, son los valores fundacionales del club.