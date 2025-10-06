Larrosa (Lleida) dice que se actuará con "contundencia" ante la violación de un padre a su hija

Archivo - El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha lamentado la presunta agresión sexual de un padre a su hija de 21 años que se produjo la madrugada de este domingo en el centro de la ciudad, y ha asegurado que se actuará con "contundencia" ante estos hechos, informa en un comunicado el Ayuntamiento este lunes.

La Guardia Urbana detuvo al presunto autor el domingo y ha quedado en libertad esta mañana, a pesar de que el juez le ha impuesto una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima.

"Hemos dado instrucciones para que se haga un análisis puertas adentro de la situación de este núcleo familiar y ver exactamente por qué se ha llegado a este punto y de qué forma debemos actuar", ha indicado el alcalde.

Larrosa también ha trasladado su "condena más rotunda" ante estos hechos, ha expresado su apoyo a la víctima y a su familia, y ha puesto a su disposición todos los servicios municipales de atención y asesoramiento.

"La reflexión, si se me permite, que hago es interpelar a todo el mundo para que estemos siempre vigilantes por lo que pasa en nuestro entorno" ha concluido.