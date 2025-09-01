Larrosa plantea que la Oficina Única de la campaña agraria en Lleida impulse la inserción laboral

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, propone en el Fòrum Secore incorporar un servicio de inserción laboral en la Oficina Única de la campaña agraria - PAERIA LLEIDA

LLEIDA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha propuesto que la Oficina Única del dispositivo de acogida para personas llegadas en campaña agraria incorpore el próximo año un servicio de intermediación e inserción laboral liderado por el Instituto Municipal de Ocupación (IMO), ha informado el consistorio en un comunicado.

Lo ha propuesto al Fòrum Secore, integrado por agentes sociales y económicos de las Terres de Lleida, durante una reunión este lunes para hacer un balance de la campaña de la fruta 2025 y para consensuar estrategias para mejorar las oportunidades laborales en Lleida y potenciar su desarrollo económico.

La medida, que ha tenido una buena acogida por parte de los sectores productivos, se haría de forma coordinada con el sector empresarial con el objetivo de que las personas que reúnan las condiciones para trabajar puedan incorporarse al mercado laboral con la "máxima celeridad".

Para ello, Larrosa ha propuesto "un proceso de acompañamiento que oriente, forme y capacite a las personas" con el fin de que puedan formar parte del sector productivo y dar respuesta a la mano de obra de diversos sectores empresariales.

Paralelamente, se les ofrecerá formación adaptada para favorecer su inserción en sectores con falta de personal, como el de la construcción, la restauración, el metal o la logística, de manera que, además de avanzar en la regularización temporal de personas sin documentación, se ofrezca a las que ya tienen la suya en regla una salida laboral.