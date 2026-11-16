L'Auditori de Barcelona dice que seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo ante la huelga

Archivo - Fachada de L'Auditori de Barcelona, a 9 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori de Barcelona ha asegurado este lunes que continuará trabajando para "alcanzar una solución que permita recuperar la normalidad de la actividad artística lo antes posible", ante la huelga indefinida convocada por el comité de empresa.

En un comunicado, ha asegurado que la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales de todos los colectivos del equipamiento, incluidos los músicos de la Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) "ya ha sido aceptada" por el Consorci de L'Auditori en la mesa de negociación.

Ha subrayado que el aspecto pendiente de negociación es para el colectivo de músicos de la OBC y se centra "en los criterios de distribución de esta jornada y en el cómputo de las actividades que la integran, en ningún caso su aplicación".

El comité de empresa del Consorci convocó una huelga indefinida, que obligó a cancelar los conciertos que la OBC y el Orfeó Català tenían que ofrecer este pasado fin de semana con la interpretación de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler.

L'Auditori ha asegurado que la dirección tuvo constancia de la convocatoria de huelga indefinida el viernes y que hasta el inicio de cada concierto no era posible conocer con certeza el seguimiento efectivo de la convocatoria y si se dispondría de los efectivos necesarios para llevarlo a cabo.

NO ANULA PREVENTIVAMENTE

Ha dicho que no podía acordar una anulación preventiva porque "habría comportado la suspensión de la actividad laboral previsto e interferido en los efectos propios de la huelga, que se concretan en la decisión individual de los trabajadores de secundarla", limitando tanto el derecho de los trabajadores a ejercerla como el de los profesionales que querían trabajar.

L'Auditori ha reiterado su respeto por los derechos de los trabajadores, su compromiso con el público y su voluntad de continuar trabajando para alcanzar una solución que permita "recuperar la normalidad de la actividad artística lo antes posible".

Ha advertido de que mientras se mantenga la convocatoria de huelga indefinida esta situación se podría repetir en los próximos conciertos de la OBC, y ha dicho que el resto de actividad se desarrolla con total normalidad.