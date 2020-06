Laura Borràs (JxCat) rechaza dimitir por el suplicatorio: "Significaría asumir una culpa y yo soy inocente"

La portavoz del Grupo Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs.

Avisa a ERC de que no rechazar el suplicatorio le parecería un "blanqueo" al TS

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha rechazado este sábado dimitir por el suplicatorio que el Tribunal Supremo (TS) ha cursado contra ella en el Congreso para investigarla penalmente: "Significaría asumir una culpa, y yo soy inocente".

"No dimitiré porque quien me ha colocado en el escaño son mis votantes", ha dicho en una entrevista de 'El Punt Avui' recogida por Europa Press, al preguntársele sobre su presunta implicación en un delito de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Ha criticado que la CUP se lo haya pedido: "Pedirle a alguien que está diciendo y demostrando y aportando documentos de que es víctima de una persecución que se aparte significa que la persecución triunfe, que es tanto como pedir a un represaliado que colabore con el represor".

Ha defendido que votar en contra del suplicatorio significa "votar a favor de una condena", porque, a su entender, la causa contra ella es fruto de una persecución por ser independentista.

"Me gustaría equivocarme y poder tener esperanzas de que haya la posibilidad de una sentencia justa, pero todo el proceso ha estado lleno de irregularidades y vulneración de derechos", ha lamentado.

Y ha añadido que la cárcel es una posibilidad cuando se defienden derechos, a su entender: "En ese sentido, si se tiene que ir a la cárcel por independentista, soy independentista, pero por corrupta y malversadora, no".

EL VOTO DE ERC

Preguntada por las consecuencias de una abstención o 'sí' de ERC al suplicatorio, ha respondido: "No lo sé. Sé las consecuencias que tendrá para mí, no sé las consecuencias que tendrá para el Govern".

"Que un partido independentista, que considero compañero de viaje, no vote en contra del suplicatorio tendría consecuencias personales importantes y me parecería un ejercicio de blanqueo del Supremo que yo creo que los independentistas no nos podemos permitir", ha dicho.

Borràs se ha ofrecido en numerosas ocasiones a dar su versión de los hechos al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pero hasta ahora él le ha dicho que "no tenía tiempo e iba muy lleno de cosas", ha explicado la diputada de JxCat.