Leanne Favre y William Pasternak representarán a Nueva York en la 'Cava Mixology Competition'

Publicado 12/03/2018 12:50:29 CET

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La DO Cava ha celebrado la semifinal de Nueva York (Estados Unidos) del concurso de coctelería 'Cava Mixology Competition' en la coctelería y restaurante 'The Bennet', situada en Manhattan, donde la primera clasificada fue Leanne Favre, del Clover Club and Leyenda, con su cóctel 'Othello's envy', mientras que el segundo clasificado fue William Pasternak, de Blacktail NYC, con su cóctel 'Highball'.

Esta edición contó con el presidente del Consejo Regulador del Cava, Pedro Bonet; la sumiller de Rouge Tomate Sara Tracey; la 'influencer' especializada en coctelería Carly Ziff; el 'bartender' en Death&Co Tyson Buhler y la editora en Wine Enthusiast, Kara Newman, ha informado el Consejo Regulador del Cava este lunes en un comunicado.

Este certamen, que nace con la intención de explorar nuevas expresiones del cava a partir del arte de la coctelería, celebró su primera semifinal en Londres con gran éxito de participación seguida de Barcelona, San Sebastián, Málaga y Madrid, y los ganadores de cada semifinal participarán en la gran final que tendrá lugar en Barcelona en junio.