Los legados solidarios superan en Catalunya los 56 millones en 2024, un 50% más que en 2023

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya registró en 2024 un total de 201 herencias en las que los testadores incluyeron como beneficiarias a una o más entidades sociales, alcanzando un valor superior a los 56,7 millones de euros, un 50% más que en 2023, según datos del Colegio Notarial de Catalunya.

Los datos, publicados en el marco del Día Internacional del Legado Solidario que se celebra el 13 de septiembre, también revelan que la cifra de herencias ha experimentado un ligero descenso del 1% respecto al año anterior, con un total de 204, informa la entidad colegial en un comunicado este viernes.

Por otro lado, Catalunya concentró en 2024 el 16% de los legados solidarios autorizados en España, donde se contabilizaron un total de 1.194.

Respecto a su importe, la comunidad catalana representó el 17,4% del total recaudado a nivel nacional, donde la cifra alcanzó los 324.502.935 euro.

Cabe destacar que estas cifras de legados solidarios corresponden tanto a testamentos recientes como a otros formalizados hace años, debido a que este tipo de legados se incluyen en el testamento y solo se hacen efectivos tras el fallecimiento del testador, momento en que se activa la herencia y pueden ser contabilizados.

DISTRIBUCIÓN

En cuanto a los destinatarios, los legados solidarios pueden disponerse a favor de entidades benéficas, entidades religiosas, ONG o fundaciones.

En 2024, del total de herencias con legados solidarios formalizadas en Catalunya, 117 beneficiaron a entidades laicas sin ánimo de lucro, es decir, un 53%, con un valor de 31,1 millones de euros.

Por otro lado, el 47% restante (103), se destinaron a instituciones religiosas, con un valor de 25,6 millones de euros.

MAYOR DIFUSIÓN

Los datos del Observatorio Notarial de Catalunya muestran que el año pasado hubo un total de 61.824 herencias en el territorio, de las cuales solo un 0,3% contenían legados solidarios, un porcentaje que se mantiene estable en los últimos años.

El decano del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, ha destacado que, a pesar de que las cifras de legados solidarios se mantienen estables, su impacto social "es relevante y cada vez existe una mayor sensibilización gracias a la difusión de campañas informativas".

En cuanto al perfil de quienes escogen esta opción, añade que se trata tanto de personas sin descendencia directa que desean dar un destino social a sus bienes, como de ciudadanos con familia que optan por reservar una parte de su herencia a entidades que reflejan sus valores.