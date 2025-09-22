L'Energètica comienza a suministrar energía a los equipamientos de la ATL

Archivo - Las instalaciones de la desalinizadora del Llobregat, en el Prat de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS - Archivo

L'Energètica ha comenzado a suministrar energía al Ens d'Abastament Aigües Ter-Llobregat (ATL), informa este lunes la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado.

Abastece con energía de origen renovable desde este 6 de septiembre a los diferentes equipamientos de ATL, que consumen en su conjunto 345 gigavatios hora (GWh) anuales a través de 242 puntos de suministro para llevar a cabo la captación, potabilización y distribución de agua hasta los depósitos de cabecera municipales.

ATL se convierte en el principal usuario de L'Energètica por volumen de electricidad consumida: los equipamientos que tienen un consumo más intensivo son la desalinizadora de El Prat de Llobregat (Barcelona) con 182 GWh al año; la potabilizadora del Llobregat, con 40 GWh al año; y la desalinizadora de la Tordera (Girona) con 34 GWh al año.