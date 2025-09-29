BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de renovables L'Energètica invertirá 12 millones en la compra de parques solares, que aportarán 14,55 megawatts pic (MWp) de potencia renovable para abastecer los servicios públicos de la Generalitat de Catalunya.

Ha preseleccionado cuatro proyectos entre los presentados en el segundo llamamiento público para la compra de parques solares de hasta 5 megawatts (MW) de potencia, informa la compañía este lunes en un comunicado.

Las instalaciones están ubicadas en los municipios de les Oluges (Lleida), Sant Pere Sallavinera (Barcelona), Casserres (Barcelona) y Vilanova d'Escornalbou (Tarragona).

Todos ellos están autorizados y algunos ya están construidos y en fase de legalización y conexión a la red.

En el segundo proceso de compra por llamamiento público se han presentado 13 proyectos, más del doble de los que optaron a la primera convocatoria, celebrada el pasado año.