L'Energètica sumará 11,3 MWp de potencia renovable con el parque solar Els Valentins (Tarragona)

Archivo - Imagen pública de L'Energètica, la empresa de energía pública de Catalunya. - GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado la adquisición por parte de L'Energètica del parque solar fotovoltaico de Els Valentins, situado en el término municipal de Ulldecona (Tarragona) con el que la empresa pública sumará 11,3 MWp de potencia renovable, informa en un comunicado este martes tras la reunión del Consell Executiu.

Se trata de una instalación solar fotovoltaica que generará una producción anual estimada de 15,4 GWh, una cifra que contribuirá significativamente al abastecimiento de los servicios públicos con la energía renovable similar a lo que consume en un año un centro hospitalario de las dimensiones del Sant Joan de Reus (Tarragona).

El parque cuenta con 15.990 paneles, actualmente tiene una potencia de 9,8 MWp (9,6 MW nominales), se encuentra en la fase de pruebas previa a la conexión a la red, prevista para las próximas semanas, y dispone de un proyecto de ampliación hasta los 11,3 MWp.

La operación de compra de la instalación y del terreno donde se ubica en la empresa que la ha promovido, Eguzki Solarcat SL, se ha acordado por valor de 2,8 millones de euros después superar una auditoría externa y constatar la aceptación territorial del proyecto.

El diseño del parque, que ocupa una superficie de 17,7 hectáreas, también ha tenido en cuenta la convivencia con el sector primario, por lo que se ha reservado un área específica donde se podrá llevar a cabo actividad agrícola, y en otra zona del parque se compatibilizará la generación energética con el pasto de ganado.