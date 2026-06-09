León XIV bendice a los fieles desde el balcón del Palacio Episcopal de Barcelona

El Papa León XIV a su llegada a la Catedral - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha bendecido desde el balcón del Palacio Episcopal de Barcelona a los fieles que le han aclamado durante su paso por la Catedral, que está en la misma plaza.

A las 14.40 ha salido al balcón junto al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella: les ha saludado pero ha dado media vuelta cuando ha comprobado que el micrófono no funcionaba.

Un momento después ha podido coger el micrófono y ha bendecido a las aproximadamente 500 personas que quedaban en la fachada del edificio.