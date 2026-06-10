León XIV bendice a más de 100 bebés en 24 horas en Barcelona

El Papa León XIV bendice a un bebé en la Abadía de Montserrat - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha bendecido más de 100 bebés en apenas 24 horas en Barcelona, según han informado este miércoles los organizadores de la visita en un comunicado.

"En apenas veinticuatro horas, el Santo Padre ha bendecido más de 100 bebés durante lo que llevamos de su etapa en Barcelona, tanto en su llegada a la Vigilia de ayer en Montjuïc como en la llegada a Montserrat, hoy", explican.

Las mismas fuentes se han referido a la "preferencia del Santo Padre, en su desplazamientos, tanto en 'papamóvil' como en coche cerrado, por bendecir niños y bebés".