León XIV sale del Palacio Episcopal hacia el Estadi Olímpic de Barcelona

El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha salido del Palacio Episcopal a las 19.22 de este martes en dirección al Estadi Olímpic de Barcelona, donde asistirá a una Vigilia de Oración.

Ha salido en un coche oficial del edificio, donde ha almorzado y ha recibido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras su primer acto en la ciudad, a mediodía en la Catedral.

El acto en el estadio Lluís Companys ya ha empezado a las 18.00 mientras esperan al Pontífice.