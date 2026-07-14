Les Coves del Fem (Tarragona) recogen evidencias "clave "sobre los últimos cazadores-recolectores

Trabajos arqueológicos en las Coves del Fem de Ulldemolins (Tarragona) - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos realizados en las Coves del Fem de Ulldemolins (Tarragona), en el Parc Natural de la Serra de Montsant, entre el 30 de mayo y el 28 de junio de 2026, han permitido documentar nuevas evidencias "clave" sobre la transición entre los últimos cazadores-recolectores y las primeras comunidades agrícolas, informa la Conselleria de Territorio de la Generalitat este martes.

Estos han puesto al descubierto una extensa ocupación correspondiente al Neolítico antiguo cardial, caracterizada por la presencia de dos hogares y ocho fosas excavadas en el subsuelo, interpretadas como silos destinados originariamente al almacenamiento y que son de vital interés para el conocimiento de la prehistoria del nordeste de la Península Ibérica.

Este registro permite profundizar en el conocimiento de las prácticas económicas, hábitos de consumo y formas de vida de estas poblaciones durante los primeros momentos del Neolítico.

Durante las cuatro semanas de excavación han participado 25 personas, entre profesorado, investigadores e investigadoras y estudiantes del Grado en Arqueología de la UAB, que han realizado sus prácticas de trabajo de campo.

La campaña ha sido desarrollada por un equipo de investigadores e investigadoras del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la Institució Milà i Fontanals de investigación en Humanidades del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC-IMF), con el apoyo del Ayuntamiento de Ulldemolins y del Parc Natural de la Serra de Montsant.