El ex primer ministro de Italia, Enrico Letta, y el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, durante el congreso en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro de Italia, Enrico Letta, ha abogado por aprovechar el "momento Trump" para superar la fragmentación europea y tomar decisiones fundamentales en el ámbito comunitario.

Lo ha dicho este jueves en una mesa redonda junto al presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, en el marco del 25 Congreso CEDE, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, y en la que ha apuntado que en el último año se han cerrado los acuerdos comerciales de Mercosur y con India, que ha recordado que llevaban "durmiendo" 20 años, además de con Indonesia, Australia, México y Filipinas.

"No ha pasado nada similar en los últimos 10 años. Y al final el protagonista de todo esto es Donald Trump. Sin Donald Trump sería imposible para la Unión Europea buscar todas estas leyes, la legitimación y también todo este compromiso", ha asegurado Letta.

Ha explicado que, en pocos años, se están intentando revertir 25 años de no integración europea y sus consecuencias, lo que ha ejemplificado con la falta de un acuerdo entre España y Francia para contar con una interconexión eléctrica: "El problema de la falta de esta tubería no es para Francia o España, principalmente es para Alemania, Benelux, Italia, Austria y toda la parte de Europa que podía aprovechar esto", ha detallado.

Letta ha abogado por construir más 'Airbus' en sectores como la energía o las telecomunicaciones que sean capaces de ganar a las grandes empresas chinas y estadounidenses, una compañía de la que también ha reivindicado su carácter europeo, y no de un único país de la UE.

ENERGÍA Y EMPRESAS

Reynés ha defendido que la UE no debe centrarse sólo en resolver la descarbonización, sino que también debe intentar no perjudicar la competitividad y no afectar en la estabilidad del suministro.

Ha reivindicado que es más fácil equivocarse en las decisiones a corto plazo, pues considera que de ser oportunidades pueden convertirse en riesgos, ante lo que ha explicado que el mundo de la empresa es "a largo plazo" y requiere de visión, compromiso y una estructura de capital sostenible.