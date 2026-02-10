Level lanza una oferta para volar a Estados Unidos y Chile desde 209 euros por San Valentín

Archivo - Un avión de Level - LEVEL - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Level ha lanzado una campaña para San Valentín que ofrece vuelos desde Barcelona a Los Ángeles, San Francisco (Estados Unidos) y Santiago de Chile desde 209 euros por trayecto, informa en un comunicado este martes.

En concreto, la campaña ofrece vuelos a San Francisco desde 209 euros por trayecto, a Los Ángeles desde 229 euros por trayecto y a Santiago de Chile desde 339 euros por trayecto.

La responsable de Brand and Marketing de la aerolínea, Sara Cadena, ha explicado que la voluntad es animar al pasaje "a vivir experiencias únicas, descubrir nuevos destinos y convertir cada viaje en un recuerdo inolvidable".