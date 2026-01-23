Level y Promperú presentan en Fitur el "único vuelo directo y sin escalas" entre Barcelona y Lima

Level y Promperú presentan en el Fitur el único vuelo directo entre Barcelona y Lima - LEVEL

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Level y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) han presentado en el marco de la feria Fitur de Madrid el nuevo y "único vuelo directo y sin escalas" entre Barcelona y Lima, que comenzará a operar el 3 de junio de 2026.

Durante la presentación de esta nueva conexión, el ceo de Level, Rafael Jiménez, el Head of Global Sales de la aerolínea, Braian Schuld, y la directora de Promoción de Turismo de Promperú, María Del Sol Velásquez, han puesto en valor el impacto positivo de esta ruta "tanto para el turismo como para la economía".

Jiménez ha destacado que ofrecer un vuelo directo entre Barcelona y Lima representa "una oportunidad de seguir innovando y de seguir generando oportunidades para el crecimiento económico y turístico", facilitando la movilidad de las personas que viajan, conectando comunidades de manera directa y exportando talento, en sus palabras.

Por su parte, Velásquez ha definido a España como "el principal mercado emisor de turistas europeos al Perú", subrayando su papel clave en el impulso del turismo hacia el país latinoamericano.

La nueva ruta contará inicialmente con tres frecuencias semanales, en una conexión que tiene como objetivo acercar Perú al viajero europeo y facilitar, a su vez, el acceso de los viajeros peruanos a Barcelona y a su red de destinos en Europa.