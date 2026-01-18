La ley catalana de ocupación pública cambiará procesos selectivos y reconocerá la carrera horizontal

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Palau de la Generalitat es la sede de la Presidencia y del Gobierno de Cataluña. Se trata de uno de los pocos edificios de origen medieval en Euro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat aprobará en el Consell Executiu del martes el proyecto de ley de la ocupación pública de Catalunya, una nueva norma que definirá un nuevo sistema de selección y provisión de puestos en las administraciones públicas catalanas, facilitará la movilidad entre administraciones e impulsará el reconocimiento de la carrera profesional horizontal, entre otras medidas.

"Es imprescindible disponer de nuevas herramientas para esta nueva administración del futuro con el objetivo de retener el talento interno y reclutar talento externo para tener una administración mucho más eficaz", ha defendido la secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, Alícia Corral, en declaraciones a los medios.

Desde el Ejecutivo defienden la necesidad de reformar la ocupación pública en Catalunya ante la "rigidez" y obsolescencia de la normativa actual, la necesidad de captar y retener el talento de los empleados públicos, y ante el reto del relevo generacional en las administraciones por el envejecimiento de la plantilla y las jubilaciones de los próximos años.

Destacan también el trabajo previo para consensuar la norma tanto con los sindicatos, como con las entidades municipalistas, las universidades públicas, y las fuerzas parlamentarias, así como las aportaciones incorporadas en la exposición pública de la norma, que afectará a unos 400.000 empleados entre personal de la Generalitat, de los 947 ayuntamientos catalanes y de las 7 universidades públicas, además de consejos comarcales y diputaciones.

Prevén que, una vez se inicie la tramitación de la norma en el Parlament, reúna el consenso de la mayoría y pueda ser aprobada este año, al tratarse de una norma con un importante carácter técnico, consensuada, y por ser una propuesta "esperada" por muchos partidos.

SELECCIÓN MENOS MEMORÍSTICA

Se modificarán los procesos de selección y de previsión de puestos en la administración, con el objetivo de profesionalizar y agilizar esta selección y de captar nuevos perfiles profesionales, función para la que será clave la Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Se hará con procesos de selección no únicamente memorísticos ante la dificultad de captar perfiles por la poca tradición opositora de Catalunya, y apostar por otras técnicas pendientes de desarrollo normativo posterior, como cursos selectivos: "No tiene sentido para según qué puestos preguntar un artículo concreto de una ley concreta", resumen desde el Govern.

También habrá la posibilidad de procesos de selección unitarios para diferentes administraciones públicas, y las administraciones podrán tener concursos generales abiertos y permanentes para puestos base para que los empleados no tengan que esperar a la apertura de puestos específicos.

La norma también incorporará un nuevo modelo de acceso a la administración para personas con discapacidad, impulsará la igualdad y de género y protocolos contra el acoso y medidas "de integridad pública y transparencia".

RECONOCIMIENTOS SIN ASCENSOS

Otro cambio relevante que propone es reconocer el desarrollo profesional de un empleado público a lo largo de su carrera sin la necesidad de ascensos jerárquicos o cambios de puestos de trabajo o de área, es decir, reconocer la llamada carrera horizontal.

Se establecerán 4 tramos de desarrollo profesional (inicial, consolidado, experto y referente), cuya progresión dará derecho a complementos retributivos y reconocimientos profesionales, no únicamente condicionados al transcurso del tiempo, sino a evaluaciones favorables, cumplimiento de objetivos, conocimientos, participación en formaciones o ponencias u otros méritos "objetivos" pendientes de despliegue reglamentario.

"Permite que en el propio puesto de trabajo puedas desarrollarte sin necesidad de moverte por los distintos puestos de la administración", explica Corral sobre un modelo que, de alguna forma, se inspira en el paso de 'junior' a 'senior' que se reconoce en las empresas privadas.

En paralelo a la carrera horizontal, la ley también definirá el principio de evaluación del cumplimiento de los empleados públicos, para que en todas las administraciones los superiores jerárquicos fijen objetivos anuales evaluables.

EMPLEADOS COMPARTIDOS

Con la nueva ley, el Govern pretende también fomentar la movilidad interadministrativa, y que los empleados públicos catalanes, sean de la administración que sean, puedan participar en procesos de movilidad de otras administraciones públicas catalanas (Generalitat, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, universidades).

Será un modelo al que las administraciones se unirían de forma voluntaria y tras convenio, previa autorización de la EAPC, para evitar la pérdida de talento en puestos determinados.

También permitirá puestos de trabajo interadministrativos, es decir, puestos de trabajo compartidos entre ayuntamientos, por un lado, y puestos de trabajo a tiempo parcial entre administraciones, por el otro, una posibilidad que se prevé especialmente útil para consistorios pequeños o administraciones a las que les cuesta retener o captar trabajadores públicos.

Finalmente, se creará una plataforma única para publicar todas las ofertas de trabajo público en Catalunya, integrando en un mismo portal las ofertas de la Generalitat, de consejos comarcales, ayuntamientos y universidades, para que no se deba consultar decenas de portales.