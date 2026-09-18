L'Hospitalet (Barcelona) limita horarios comerciales para reducir la venta nocturna de alcohol

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha aprobado un nuevo régimen de limitación horaria de establecimientos comerciales para reforzar la convivencia ciudadana, preservar el descanso de los vecinos y reducir la venta nocturna de alcohol y sus incidencias derivadas, y entrará en vigor el próximo martes.

La norma afecta a los locales de venta personalizada o en régimen de autoservicio con una superficie de venta no superior a 300 metros cuadrados y amplia a toda la ciudad el cierre nocturno entre las 22 y las 7 horas de junio a septiembre, y entre las 22 y las 6 horas de octubre a mayo, informa el consistorio en un comunicado este viernes.

Ha explicado que la decisión de tomar la medida también se basa en los informes técnicos y policiales que constata que las concentraciones nocturnas relacionadas con el consumo de alcohol "ya no se limitan a determinadas zonas del municipio, sino que se producen en diferentes distritos y barrios de la ciudad".