L'Hospitalet (Barcelona) regulará los alojamientos turísticos para proteger la vivienda habitual

Archivo - Fachada del Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha aprobado provisionalmente este miércoles la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que regula la implantación de viviendas turísticas para "evitar la concentración excesiva de estos establecimientos y preservar el suelo destinado a vivienda habitual".

La moción ha contado con los votos favorables del PSC, ERC-EUiA y LHECP-C y los contrarios de PP y Vox, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

La MPGM hará que las viviendas que ya ejercían esta actividad podrán continuar hasta un máximo de 5 años a contar desde la entrada en vigor de la norma, momento en el cual la actividad quedará extinguida, pudiendo prorrogar los 5 años "en caso de que se acredite que el régimen transitorio de esta disposición no compensa la pérdida del título habilitante".

El consistorio ha explicado que la regulación divide la ciudad en diferentes sectores según la densidad de cada zona, prohibiendo la apertura de nuevos albergues de juventud y alojamientos para el colectivo educativo en los ámbitos con más presión residencial y en el resto de zonas revisa las distancias mínimas entre ellos para evitar su concentración.

Ha añadido que el próximo paso es enviar el documento a la Generalitat para que se encargue de la aprobación definitiva.

RECARGO TURÍSTICO

El pleno también ha aprobado provisionalmente crear un recargo municipal sobre el impuesto en establecimientos turísticos de la ciudad para invertir los ingresos en la compensación de los "costes que genera la actividad turística y reforzar políticas públicas, especialmente las relacionadas con la vivienda".

Así, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo de 2027 el recargo será de 4 euros por estancia en hoteles de 5 estrellas; de 1,80 en los de 4; de 1,75 en las viviendas de uso turístico; de 0,80 en los albergues para jóvenes; y de 0,90 en el resto de establecimientos.

En cambio, ha detallado que a partir del 1 de abril de 2027, los importes serán de 4 euros; 2,40 euros; 2,5 euros; 1 euro y 1,20 euros respectivamente.