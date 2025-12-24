L'Hospitalet (Barcelona) tramita el presupuesto 2026 vinculado a una cuestión de confianza

Quirós en un acto reciente - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tramita el presupuesto 2026 vinculado a una cuestión de confianza, a la que han votado en contra ERC-EUiA, PP, VOX y LHECP-C, por lo que empieza un período de 30 días para presentar una candidatura alternativa a la alcaldía y que debería apoyar la mayoría del Pleno.

Pero el presupuesto se aprobará automáticamente si no hay ninguna propuesta, informa el Ayuntamiento este miércoles en un comunicado.

El alcalde, David Quirós, planteó un presupuesto después de que la oposición rechazara el 19 de diciembre la propuesta para aprobar las cuentas.

Es "un mecanismo previsto en la ley electoral (Loreg) que el Gobierno municipal ha decidido activar después de que su propuesta de presupuesto quedara rechazada", constata el Ayuntamiento.

Desde este miércoles y durante un mes se podrá presentar una moción de censura con una candidatura alternativa a la alcaldía que deberá tener el apoyo de la mayoría absoluta del Pleno (14 de 27 concejales).

363,74 MILLONES (+3,22%)

Si no surge una candidatura alternativa, la propuesta de presupuesto para 2026 se aprobará automáticamente.

El proyecto de presupuestos es de 363,74 millones de euros, un 3,22% más, equivalente a 11,35 millones más respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

DAVID QUIRÓS

Quirós ha defendido aprobar las cuentas para dar respuesta a los retos de la ciudad, que "tiene unas necesidades, unas carencias, unas prioridades y también unas oportunidades".

Ha defendido que se trata de "sacar adelante" políticas de vivienda, de igualdad de género, políticas sociales, vinculadas a la educación y la cultura, de fortalecer la organización interna y la Guardia Urbana.

También ha advertido de que los vecinos "pueden vivir en un bloqueo político que genera incertidumbre, desesperanza y que desacredita la política pública".

Además, considera que "votar 'no' a un proyecto de presupuesto sin ninguna alternativa, sin ninguna propuesta de mejora y sin voluntad de llegar a un acuerdo es bloquear y paralizar la ciudad".