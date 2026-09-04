Libertad con medidas cautelares para la madre del bebé muerto hallado en Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Palau de Justícia, sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del juzgado de guardia de Badalona (Barcelona) ha acordado este viernes la libertad con medidas cautelares para la madre del bebé muerto hallado en Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Las medidas incluyen retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y personaciones periódicas en el juzgado, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un comunicado.

La mujer sigue en calidad de investigada sin que en este momento de la fase judicial se pueda aún calificar el hecho.