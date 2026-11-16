Un libro recupera la voz inédita de Juan Ramírez de Lucas de su relación con Lorca

El periodista Víctor Fernández, editor de 'Recuerdos' de Juan Ramírez de Lucas - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hispanista Christopher Maurer y el periodista Víctor Fernández han editado 'Recuerdos. Breve historia de un amor' (Seix Barral) del escritor y crítico de arte Juan Ramírez de Lucas, que recupera su "intensa" relación con el poeta Federico García Lorca a través de su propio testimonio, que dejó plasmado en dos cuadernos con la voluntad de que se publicaran tras su muerte.

En una entrevista con Europa Press, Víctor Fernández ha explicado que se han publicado los dos cuadernos que Ramírez de Lucas dejó escritos (uno más un esbozo y el otro más trabajado) y otros materiales como una carta que Lorca le dirigió, un poema manuscrito en un recibo o dibujos que dejó para su publicación.

En el proceso de edición, Christopher Maurer se ha ocupado de la de los dos cuadernos que dejó Ramírez de Lucas (fallecido en 2010 a los 93 años), mientras que Fernández ha hecho una búsqueda de material complementario, entre los que figuran artículos periodísticos (uno realizado en la Huerta de San Vicente en la década de los 70 con la familia Lorca), poemas o una carta a Adolfo Salazar en la que señala que su llaga sigue sangrando e "impide cicatrizar".

Ramírez de Lucas mantuvo una breve relación amorosa de unos meses con Lorca tras conocerse a través del Club Teatral Anfistora en Madrid, realizaron dos viajes (a Córdoba y a Ávila), siguió en primera línea el proceso de escritura de 'La casa de Bernarda Alba' y lo despidió en la estación de Atocha cuando puso rumbo a Granada en 1936.

DIFERENTE "MANERA DE EXPLICAR"

Fernández ha subrayado que lo que más le ha sorprendido de los documentos es el impacto que Lorca tenía tantos años después en Ramírez de Lucas después del asesinato, "como si lo hubieran matado ayer, es una herida que no cicatriza nunca", ya que fue su primer amor y le abrió un mundo cultural que desconocía.

El periodista de 'La Razón' y experto en la figura de Lorca ha afirmado que el testimonio de Ramírez de Lucas biográficamente es muy importante, también en la "manera de explicar", muy diferente a la de otros testimonios porque es el único que fue amante del poeta y lo ha escrito.

Víctor Fernández ha afirmado que "muy poca gente conocía la historia" entre ambos, tampoco la familia o la pareja del propio Ramírez de Lucas, y ha subrayado que la mantuvo oculta durante décadas y que solo quiso que se publicara tras su muerte, pese a que algunos hispanistas como Agustín Penón e Ian Gibson intentaron ponerse en contacto con él para hablar sobre el poeta.

ÚLTIMA CARTA LARGA

Uno de los documentos que aporta el libro es la "última carta larga conservada" de Lorca, que responde a Ramírez de Lucas a su llegada a Granada a mediados de julio, poco días antes del estallido de la guerra civil, una carta tierna, llena de ánimos y consejos en su relación con su padre.

Otro es "uno de los últimos" poemas de Lorca escrito en un recibo durante la vuelta de su viaje a Córdoba en la que improvisa y hace una descripción del 'rubio de Albacete' (Ramírez de Lucas), y se lo entrega en un acto de generosidad, como lo fue el discurso manuscrito del homenaje a Luis Cernuda o ediciones de sus libros.

Un pasaje en los cuadernos de Ramírez de Lucas es cómo se entera del asesinato de Lorca, con el comentario de su hermano Otoniel cuando le está curando una herida en la mano: "Es muy duro" aunque en ese momento solo era un humor, ha añadido Fernández.

En su labor de periodista y crítico de arte, Ramírez de Lucas se entrevista con la familia de García Lorca en 1978 para un artículo, para el cual visita la Huerta de San Vicente y las diferentes estancias donde vivió el poeta sin decir nada de su relación: "Iba a la búsqueda de un fantasma", ha afirmado Fernández.

El coeditor del libro ha afirmado que "hay gente que se aprovechó mucho" del silencio que guardó Ramírez de Lucas sobre su relación con Lorca en sus últimos meses de vida, pero que él prefirió cargar con ese silencio que salir a la palestra.

El libro se ha publicado coincidiendo en el tiempo con el estreno del documental 'La voz quebrada', de Manuel Menchón, que recupera la historia de amor de Lorca con Ramírez de Lucas y en el que tanto Fernández y Maurer han colaborado.