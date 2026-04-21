Los libros ocupan el 9-23% de la emisión cultural de televisiones y radios catalanas según el CAC

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BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Las principales radios y televisiones de Catalunya dedican a la difusión del libro, la literatura y la lectura entre el 9% y el 23% del tiempo destinado a las diferentes disciplinas culturales, según un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) de 2025.

El consejero del CAC Enric Casas ha dicho que el libro es una de las puertas más accesibles a la cultura y lengua catalanas, y ha defendido Sant Jordi, pero también "ir más allá y garantizar espacios de promoción de la lectura todo el año" para desestacionalizarla y ampliar el mercado del libro en catalán, informa en un comunicado este martes.

El medio que dedicó más tiempo al libro y la literatura fue Catalunya Ràdio, que destinó el 23,3% del tiempo correspondiente al conjunto de disciplinas culturales.

Le sigue Canal 33 (canal temático de 3Cat sobre cultura y conocimiento), que es el que más tiempo destinó a la cultura en general en 2025 (el 38% del tiempo de emisión); y concretamente dedicó al libro y la literatura el 19% del tiempo de emisión cultural.

Betevé destinó a los libros un 16% del tiempo total de cultura, y le siguen Rac1 (12,8%); TV3 (10,7%) y La2Cat (9,4%).

En cuanto a TVE Catalunya, incluyó las desconexiones por Catalunya hasta el 12 de octubre de 2025, cuando inició las emisiones de La2Cat como nuevo canal de RTVE Catalunya: los datos de TVE Catalunya, referidas al periodo de enero a octubre fueron del 17,1%.

DATOS DESGLOSADOS

Los programas dedicaron al libro y a la literatura más tiempo que los informativos: el medio más dedicado a esta disciplina fue Catalunya Ràdio, que destinó una cuarta parte (25,2%) del tiempo total de emisión cultural.

Además, la mayoría de los contenidos sobre el libro y la literatura fueron sobre cultura catalana, y el medio que dedicó más tiempo --contando solo los programas-- fue el Canal 33, con el 81,4% del tiempo sobre el libro dedicado a autores catalanes.

El resto de medios se situaron en valores parecidos, entre el 64,6% de TV3 y el 81,3% de Betevé; TVE Catalunya dedicó un 83,3% del tiempo y su sustituta, La2Cat, el 25%.

LITERATURA EN CATALÁN

En cuanto a la literatura y libros escritos en catalán, destaca La2Cat, con el 100% dedicado al libro en catalán, aunque el CAC señala que la muestra "solo incluyó dos meses y medio"; y, con una muestra de un año, el principal fue el Canal 33, con el 92% del tiempo dedicado a la literatura en catalán.

Respecto a Catalunya Ràdio, del total sobre libros y literatura sobre cultura catalana destinó al catalán el 64,9%.

ANUNCIOS SOBRE LIBROS

El informe constata que el 1,2% de los anuncios del primer semestre de 2025 fueron sobre libros, una cifra que supone casi una cuarta parte de la publicidad de productos y servicios culturales.

Las comunicaciones tuvieron un carácter "muy estacional", ya que casi la mitad (el 48,9%) se emitieron en abril, coincidiendo con la celebración del día de Sant Jordi.