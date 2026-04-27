El Liceu de Barcelona abrirá la temporada 2026-27 con 'Aida', protagonizada por Anna Netrebko

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona abrirá la temporada 2026-2027 con la ópera 'Aida' de Giuseppe Verdi, protagonizada por Anna Netrebko y dirección escénica de Shirin Neshat, en un año que será el debut de Jonathan Nott como director musical del teatro en sustitución de Josep Pons.

La programación de la temporada se articulará alrededor del concepto '(De)sacralizar' con una serie de propuestas que transitan entre la solemnidad del rito y su revisión contemporánea, han explicado este lunes en rueda de prensa el presidente del patronato del Liceu, Salvador Alemany, el director general, Valentí Oviedo, el director artístico, Víctor Garcia de Gomar, y el propio Nott.

La temporada del Liceu también contará con el estreno de nuevas producciones de 'La flauta mágica', de Wolfgang Amadeus Mozart, firmada por Marcos Morau, coreógrafo y fundador de La Veronal, y de 'Jenufa', de Leos Janácek, con dirección escénica de Àlex Ollé y la voz de Asmik Grigorian.

El Liceu pondrá en escena la primera de las óperas de la Tetralogía de Wagner, 'Das Rheingold', y 'The Exterminating Angel' de Thomas Adès, basada en la película de Luis Buñuel y con Calixto Bieito en la dirección escénica, y volverá a programar 'La fanciulla del West' de Puccini, con Sondra Radvanovksy, 43 años después de su última representación en el coliseo barcelonés.

El teatro ofrecerá cuatro propuestas de danza en su programación de la temporada 2026-2027 y recitales de Sondra Radvanovsky, Nadine Sierra, Asmik Grigorian y mantendrá el Concierto de Año Nuevo con las voces de Ermonela Jaho, Freddie de Tommaso y Jakub Józef Orlinski, bajo la dirección de Nott.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)