El Liceu de Barcelona cambia la producción de 'I Capuleti e i Montecchi' para la temporada 26-27

Archivo - Fachada del Gran Teatre del Liceu - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha sustituido la producción de 'I Capuleti e i Montecchi' de Vincenzo Bellini para la temporada 2026-2027 "a causa de ajustes en la condiciones de producción".

Estaba prevista que se representase la producción de Adrian Noble, pero finalmente será la de Allex Aguilera, estrenada en la Opéra Royal de Wallonie-Liège en 2024, informa el teatro lírico este jueves en un comunicado.

El teatro ha afirmado que "a causa de ajustes en las condiciones de producción, no ha sido posible mantener la planificación prevista", y por ello ha trabajado para encontrar una solución que preservara tanto la calidad artística como la sostenibilidad global del proyecto.