El Liceu de Barcelona lamenta la muerte de Vilarasau y destaca su mecenazgo cultural

Archivo - Fachada del Teatre del Liceu, a 13 de septiembre de 2023, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha expresado su pésame por la muerte del expresidente de La Caixa Josep Vilarasau, patrón de honor de la institución y "una de las figuras más relevantes del mecenazgo cultural en Catalunya".

Fue impulsor y primer presidente del Consejo de Mecenazgo del Liceu desde su constitución en 1999 y hasta 2015, cuando fue relevado por Salvador Alemany, actual presidente de la Fundació del Liceu, informa este martes el teatro en un comunicado.

Ha afirmado que su vinculación con el teatro fue "determinante en uno de los momentos más trascendentales de su historia", contribuyendo a impulsar la reconstrucción después del incendio de 1994, y ha dicho que su compromiso, visión y apoyo constante ha dejado huella en la institución.