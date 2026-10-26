El Liceu de Barcelona reprograma una función de 'I Capuleti e i Montecchi' por la huelga

Archivo - Fachada del Gran Teatre del Liceu, a 29 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha reprogramado la función de 'I Capuleti e i Montecchi' prevista para el 11 de noviembre al 12 de noviembre por "motivos preventivos de seguridad y ante las posibles afectaciones en la movilidad y el acceso" por la huelga general convocada esa jornada.

En un comunicado, ha asegurado que la ubicación del Liceu en el centro de Barcelona, junto con las afectaciones al transporte público y los eventuales cortes de circulación "podrían dificultar la llegada y la salida del público, los artistas, los trabajadores y el resto de profesionales vinculados al teatro", y las localidades adquiridas serán válidas para la nueva fecha.

La función escolar del 'Trencanous-jazz', prevista también para la mañana del 11 de noviembre, queda cancelada y, en coordinación con las escuelas afectadas, los grupos escolares se han reubicado en otras fechas programadas del espectáculo.