Licitada la redacción del estudio para la primera fase del Eix Transversal Ferroviari

El estudio definirá la primera fase del Eix Transversal Ferroviari entre Lleida, Igualada y el acceso norte a Barcelona-Sagrera - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha licitado a través de la empresa pública Ifercat la redacción del estudio para la construcción de la primera fase del Eix Transversal Ferroviari (ETF), la línea mixta de alta velocidad y transporte de mercancías que unirá Lleida y Girona, con un ramal hacia Barcelona.

El estudio tiene un importe de 1,1 millones de euros y se elaborará en un plazo de 28 meses, según ha informado este miércoles el ejecutivo catalán en un comunicado.

El proyecto definirá el trazado de la línea, analizará su viabilidad, estimará los costes, evaluará el impacto ambiental y establecerá las bases técnicas para futuros proyectos constructivos del Eix, que cuenta con una reserva de suelo en todo su trazado.

La primera parte del estudio analizará la situación global del cruce de Catalunya en dirección a Europa de los trenes de mercancías procedentes de los corredores Mediterráneo y del Ebro, y la segunda definirá con detalle el trazado de la primera fase del eje ferroviario, que contempla unir Lleida con Barcelona pasando por Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada y Martorell.

La segunda fase constructiva de la línea ferroviaria, cuyo estudio aún no se ha licitado, enlazará Igualada con Girona pasando por Manresa y Vic.

DESARROLLO "ESENCIAL"

El desarrollo del ETF "es esencial para configurar un nuevo corredor ferroviario central que permita desviar parte del tráfico, facilitando una nueva ruta para el transporte de mercancías y para la circulación de la alta velocidad", ha afirmado la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

"Esta necesidad se hace aún más evidente con la implantación del ancho internacional en el Corredor Mediterráneo y la modernización del corredor del Ebro", ha añadido la consellera.

El proyecto se remonta al año 2003 con la idea de replicar la ruta de la autovía C-25, también conocida como Eix Transversal, y la Generalitat no lo acabó ejecutando pese a que en 2010 se aprobó el plan director urbanístico y se estableció la reserva de suelo para su trazado.