Licitada la remodelación del vestíbulo de la estación de Glòries de la L1 del Metro de Barcelona

Archivo - Vista virtual del futuro vestíbulo - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha licitado las obras para completar la remodelación de la estación de Glòries de la L1 del Metro de Barcelona, informa en un comunicado este miércoles.

Los trabajos tienen un presupuesto de 1,6 millones de euros y contemplan la tercera y última fase de las actuaciones de ampliación del acceso desde la calle Badajoz y de conexión con el Museu del Disseny.

Se deberá remodelar el vestíbulo, ampliar su superficie, instalar una escalera mecánica y dos escaleras fijas laterales, ampliar las escaleras fijas, realizar nuevos acabados y mobiliario, adecuar la señalética y las instalaciones y renovar la iluminación.