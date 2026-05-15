Licitado el suministro e instalación de elementos para traviesas de alta velocidad en Catalunya

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Adif AV ha licitado el contrato de instalación y suministro de placas de asiento para traviesas en los tramos del corredor de alta velocidad dependientes de las bases de mantenimiento de Montagut (Lleida) y Vilafranca del Penedès (Barcelona) por 7,1 millones de euros, informa en un comunicado este viernes.

El contrato contempla el suministro de placas de asiento y su instalación en aquellas traviesas que lo requieran, con objeto de garantizar la fiabilidad de las instalaciones y el confort de los viajeros.

Está previsto que los trabajos se realicen en horario nocturno durante la banda de mantenimiento, por lo que no afectarán al servicio ferroviario.

La placa de asiento es un elemento que va interpuesto entre el carril y la traviesa de hormigón y fija y aumenta la superficie de apoyo del carril, al tiempo que evita su desplazamiento.

Adif ha explicado que su estado "debe ser óptimo para garantizar el confort del viajero y la durabilidad de los materiales de la vía".