Licitan las obras para adecuar peatones y bicis en la N340 y poner pantallas en la A7 en Tarragona

TARRAGONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 9,1 millones de euros un contrato para adecuar al paso de peatones y bicis en la N-340 e instalar pantallas antirruido en la A-7 en Tarragona, según ha informado este miércoles en un comunicado.

En concreto, se prevé la construcción de un carril de peatones y bicicletas en la N-340 entre el enlace con la autovía A-7 al nordeste de Tarragona y el límite del municipio de Tarragona con Altafulla.

También se construirá un carril para peatones y bicicletas en la carretera N-340 en el entorno del puente sobre el río Francolí y se pondrán pantallas acústicas en ambos márgenes de la autovía A-7 en el primer cinturón de Tarragona.

Estas actuaciones se enmarcan en el convenio suscrito entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Tarragona, por el cual se ceden al municipio hasta 15 kilómetros, repartidos en varios tramos de las carreteras N-340, N-340A y T-11, con una inversión de unos 13 millones de euros.

El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).