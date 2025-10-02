Licitan las obras de la variante de la C-59 de Sant Feliu de Codines (Barcelona) por 48 millones

Variante de la C-59 de Sant Feliu de Codines (Barcelona) - GENERALITAT

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha licitado las obras de la variante de la C-59, que permitirá liberar de tráfico el interior de Sant Feliu de Codines (Barcelona), por un importe de 48 millones de euros.

Se prevé que las obras comiencen la próxima primavera y tengan un plazo de ejecución de 30 meses, según ha informado la Generalitat este jueves en un comunicado.

La nueva vía tendrá una longitud de 4 kilómetros y discurrirá por el oeste del casco urbano.

En la mayor parte del recorrido, la sección de la carretera será de dos carriles más un tercer carril en sentido Moià (Barcelona) para facilitar los adelantamientos en los tramos con mayor pendiente.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado que esta actuación "mejorará la movilidad, la seguridad vial y la traza urbana".