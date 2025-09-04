El líder de 'Deport Them Now UE' trabajó en un centro de menores catalán

Archivo - Varios agentes de la Guardia Civil controlan los accesos durante una manifestación no autorizada el 15 de julio - Edu Botella - Europa Press - Archivo

El Govern afirma que trabajó para la Conselleria de Justicia hasta el 8 de mayo

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los presuntos líderes del movimiento 'Deport Them Now UE' (Deportadlos ahora UE) que promovió la persecución a inmigrantes en Torre Pacheco (Murcia) trabajó en un centro de justicia juvenil de la Generalitat, el Centro Educativo de Justícia Can Llupià, en Barcelona, según han explicado este jueves fuentes del sindicato Sicap-Fepol a Europa Press.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han afirmado que esta persona trabajó para el Departament y que se "desconocía su comportamiento en su vida privada, su pertenencia a grupos radicales y sus actos presuntamente delictivos".

Concretan que abandonó el puesto de trabajo en el Departament el 8 de mayo --fue detenido en julio-- y, en lo que se refiere al tratamiento de datos aseguran que la Conselleria "trabaja y ha trabajado siempre con los máximos estándares de protección de datos que marca la legislación aplicable".

TRABAJÓ EN QUATRE CAMINS

Las fuentes sindicales consultadas has explicado que en el centro de justicia juvenil "pudo tener acceso" a información confidencial de menores migrantes porque trabajaba como administrativo.

También han detallado que estuvo empleado en el Centre Penitenciari Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona) --la misma cárcel en la que ahora cumple prisión provisional--, y en las oficinas de la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

En total, aseguran que estuvo trabajando "varios meses", que sitúan entre 2023 y 2025, aunque explican que cuando fue detenido hacía ya un tiempo que no trabajaba en Justicia.

Desde el sindicato explican que descubrieron los hechos porque cuando ingresó en prisión provisional en el Centre Penitenciari Brians 1, antes de ser trasladado a Quatre Camins, entre sus pertenencias llevaba dos carnés del departamento.

"BRECHA DE SEGURIDAD"

El sindicato ha remitido una carta al conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, para solicitar que se abra una investigación interna que permita determinar si usó estos empleos para acceder y extraer información confidencial sobre colectivos vulnerables, como menores inmigrantes, y sobre funcionarios de prisiones.

Aseguran que el hecho de que acabase trabajando en estos puestos denota "una brecha de seguridad" que pone en peligro a las personas más vulnerables bajo custodia en Catalunya, unos hechos que además tienen relevancia penal si se demuestra que hubo una extracción de datos.

Desde el sindicato temen que la información, especialmente la relativa a los menores internos en el centro de justicia juvenil --algunos de ellos extranjeros--, pueda ser utilizada por grupos neonazis con "finalidades delictivas".

"NEGLIGENCIA GRAVÍSIMA"

"Es inaceptable que un interno con vínculos con el terrorismo neonazi tenga acceso a información personal de funcionarios y, todavía más grave, a datos de menores vulnerables", ha manifestado el secretario general del sindicato, Miguel Pueyo, en el comunicado.

De confirmarse esta filtración, subraya que se estaría "ante una negligencia gravísima que compromete la seguridad del personal y la de los menores bajo nuestra protección".

DETENIDO EN MATARÓ

Este individuo fue detenido por la Guardia Civil el 14 de julio en Mataró (Barcelona) por su presunta participación en un delito de incitación al odio por liderar el grupo 'Deport Them Now UE' que difundió un comunicado en las redes sociales alentando a las 'cacerías' de inmigrantes en Torre Pacheco.

Se le imputan presuntos delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita por "cometer delito discriminatorio" y tenencia ilícita de armas.