Líderes mundiales reconocen en Barcelona la cultura como herramienta frente el cambio climático

Barcelona ha acogido este domingo el Tercer Diálogo Ministerial de Alto Nivel del Grupo de Amigos para la Acción Climática Basada en la Cultura (GFCBCA) - GRUPO DE AMIGOS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha acogido este domingo el 3er Diálogo Ministerial de Alto Nivel del Grupo de Amigos para la Acción Climática basada en la cultura (GFCBCA), que ha culminado con la Declaración Ministerial, un acuerdo que reconoce la cultura como "activo vulnerable y, al mismo tiempo, como una herramienta estratégica para la mitigación y adaptación frente al cambio climático".

El encuentro, celebrado en el SLS Hotel Barcelona, se ha desarrollado en el marco de Mondiacult, la conferencia mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, y antes de la COP30 que tendrá lugar en Brasil en noviembre, informa la organización en un comunicado.

La jornada ha estado copresidida por la ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, y el ministro de Cultura de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Salem bin Khalid Al Qassimi, y ha contado con la intervención inaugural del ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun.

También han participado ministros y autoridades de 22 países, junto a representantes de organismos internacionales, incluidas instituciones como la Unesco, la Unión Europea, ICCROM, ICOMOS, el British Council, la Comisión de la Unión Africana y la OEI, entre otras.

Durante el diálogo, los participantes han abordado el papel del patrimonio cultural frente al cambio climático, la integración de saberes tradicionales e indígenas, la innovación cultural y la biodiversidad, así como la preparación de compromisos concretos de los países miembros para la COP30.

Menezes ha afirmado que han traído esta reunión al Mondiacult para "reforzar el papel de la cultura en la acción climática" y ha dicho que esta ha permitido avanzar en aspectos de implementación de políticas culturales que pueden contribuir a la cuestión climática.

Brasil ha anunciado, además, la organización del Coloquio Internacional Cultura y Cambio Climático, que tendrá lugar en Río de Janeiro del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026.