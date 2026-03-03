Logotipo de TMB durante una visita al Centro de Control de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a 24 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La línea 1 del Metro de Barcelona no tiene servicio entre las estaciones de Santa Coloma y Fondo, ambas de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), desde este martes sobre las 8.04 horas.

El motivo de la afectación responde a una incidencia técnica en la estación de Fondo, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La frecuencia de paso de la línea está "alterada" y funciona entre las estaciones de Hospital de Bellvitge y Santa Coloma (Barcelona).