La línea V5 del bus de Barcelona llegará a La Marina del Prat Vermell a partir de este lunes

Nuevo recorrido de la línea V5 del bus de Barcelona - TMB

BARCELONA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La línea V5 del bus de Barcelona ampliará su recorrido a partir de este lunes y llegará al barrio de La Marina del Prat Vermell, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado este sábado.

En concreto, la ruta se alargará casi dos kilómetros, hasta la calle Acer, y sumará ocho nuevas paradas en su trazado, aunque provocará la anulación de otras tres.

La línea V5 transportó casi 2,8 millones de personas durante 2025, un 4,5% más que en el año anterior, con una media de 9.000 validaciones en los días laborables, 3.500 validaciones los sábados y 2.700 en domingo.